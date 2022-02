Bastia classica al via primo festival musica classica Bastia Umbra

Bastia classica, al via il primo festival di musica classica a Bastia Umbra

Presentazione durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi nella sala del Consiglio Comunale dei 3 Concerti pianistici per valorizzare i giovani musicisti professionisti con la direzione artistica di Cristina Capano. All’inizio di ogni concerto un breve opening di giovanissimi pianisti o strumentisti che avranno così l’occasione di muovere i primi passi nel mondo concertistico.

Bastia Classica si propone di portare la musica classica a Bastia Umbra valorizzando per la prima edizione (“Piano Fest” dedicata al pianoforte) presso l’Auditorium S. Angelo. Il desiderio del direttore artistico è quello di valorizzare i giovani musicisti che in questo particolare momento trovano difficoltà ad esprimere la loro arte frutto di anni di studio e sacrifici.

La musica classica ha un valore culturale nobile ma anche attuale perché racchiude, attraverso la magia dei suoni del passato, sensibilità e bellezza volte al futuro. Sempre nel mese di Marzo inizia la rassegna per bambini e famiglie Tieffeu, Teatro di Figura Umbro – direttore Maurizio Modesti – spettacoli con pupazzi e grandi libri per bambini e famiglie sempre presso l’Auditorium Sant’Angelo. “L’attenzione ai giovani in un progetto culturale e sociale, in un momento storico in cui l’espressività ha bisogno di esprimersi dopo un lungo tempo di inattività. Questa è stata una delle motivazioni con cui il Settore cultura che ringrazio ha operato – afferma il Sindaco Paola Lungarotti . Il Primo Festival di Musica Classica è un inizio, un’occasione per i giovani di tornare a vivere la propria arte e la propria passione. Ma non potevamo non pensare ai più piccini per ricreare attimi di serenità con favole e pupazzi”.

BASTIA CLASSICA Auditorium Sant’Angelo Piazza Umberto I ore 17.00

PIANOFEST I edizione

Domenica 13 marzo 2022

DANIS PAGANI pianoforte

opening Alessia Morgantini

Liceo musicale Italo Calvino Città della Pieve

Musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Scriabin

Domenica 27 marzo

MATTEO GIULIANI DIEZ pianoforte

opening Matteo Baldelli

Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia

Musiche di Schubert, Liszt, Debussy, Rachmaninov

Sabato 9 aprile

DAVID MANCINI pianoforte

opening William Hull

Liceo musicale Francesco Petrarca di Arezzo

Musiche di Beethoven, Chopin, Ravel

PICCOLI A TEATRO. RASSEGNA DI SPETTACOLI PER BAMBINI E FAMIGLIE PRESSO L’AUDITORIUM SANT’ANGELO

Compagnia TIEFFEU Teatro di Figura Umbro – Giancarlo Vulpes, pupazzi di Ada Mirabassi

6 MARZO 2022 ORE 17.30 I tre porcellini

Questa volta è l’ombrello il contenitore della fiaba che diventa ambiente dove escono fuori i burattini personaggi, il lupo e i porcellini, si trasforma in casa, luogo di protezione ma al tempo stesso luogo di scontro tra le figure protagoniste e il lupo antagonista. Quella dei tre porcellini è una fiaba che affronta il tema della crescita. I tre porcellini sono la rappresentazione del bambino che cresce, passando attraverso gli errori e le brutte esperienze. Essa insegna in maniera semplice quanto sia importante impegnarsi senza pigrizia in ciò che si fa per poter sfuggire ai pericoli che la vita futura può provocare.

20 MARZO 2022 ORE 17.30 Giacomino e il Fagiolo Magico

Giacomino, unico figlio di una vedova in disgrazia, accetta di scambiare la sua mucca con misteriosi fagioli magici offerti da un buffo personaggio e viene per questo rimproverato dalla madre. Ma i fagioli si riveleranno magici per davvero, e inizierà per Giacomino una rocambolesca serie di avventure, fra cui l’incontro con un orco che vive in una casa nel cielo, che dimostreranno il suo coraggio e la sua scaltrezza e potrà così far felice anche la sua mamma.

3 APRILE 2022 ORE 17.30 Il Gatto con gli stivali

Fortunato chi si piglia per diritto di famiglia una pingue eredità!…Più felice, più contento, chi coll’opera e col talento ricco e grande si farà”. Si sa che il gatto della fiaba è la povera eredità che un mugnaio lascia a uno dei suoi figli. Una ben misera eredità, si può affermare; ma invece il micio è talmente scaltro e simpatico da far arricchire, “coll’opera e col talento”, il suo padrone e da fargli sposare la figlia del Re…Bellissima soddisfazione quella di ottenere qualcosa grazie ai propri meriti !