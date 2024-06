Antonio Bagnetti replica alle dichiarazioni di Valeria Morettini

Antonio Bagnetti – L’arroganza di questa, fortunatamente, ex giunta ha raggiunto il massimo con il post dell’ex Assessore Valeria Morettini sulla sua pagina facebook; proprio questa arroganza è evidente segno di debolezza e di assoluta mancanza di spessore politico. Chi scrive forse dimentica che l’ex Sindaco non aveva più l’appoggio della maggioranza nel Civico Consesso. Questa condizione avrebbe dovuto far capire che era giunto il momento di prenderne atto e fare le opportune e dovute riflessioni. Invece si è voluto rimanere aggrappati alla poltrona per fare una campagna elettorale da Amministratori uscenti e non da candidati “trombati”.

E’ vero che avevamo promesso di sostenere i provvedimenti in linea con il programma elettorale, ma se abbiamo abbandonato i banchi della maggioranza evidentemente non condividevamo più le scelte politico/amministrative portate avanti dal Sindaco Lungarotti e dalla Sua Giunta. Come ripetuto in molte occasioni non volevamo essere corresponsabili di una gestione della cosa pubblica che continuava a dare pessimi risultati e che non riusciva ad affrontare i problemi più impellenti della città. Respingiamo al mittente l’ appellativo di “… irresponsabili, ……. o peggio ancora … impreparati.”

Come si evince dai verbali delle riunioni di maggioranza non abbiamo mai contestato per il gusto di protestare, abbiamo sempre cercato di essere propositivi ma da parte vostra abbiamo sempre avuto un comportamento reticente. Venendo al bilancio consuntivo esprimiamo un giudizio nettamente negativo. Se l’avanzo di amministrazione da una parte è un indicatore generale di buona amministrazione sul piano finanziario poiché dimostra sostanzialmente il rispetto degli equilibri di bilancio, dall’altra, quando supera livelli fisiologici, acquisisce un significato negativo per incapacità di spendere e quindi di attuare le scelte di programmazione. Con questi soldi si poteva legittimamente finanziare spese correnti quali la manutenzione degli impianti di illuminazione, delle strade, del verde pubblico. .

E quindi, cara Valeria Morettini c’è poco ridere, il nostro è stato è stato un alto senso di responsabilità che vi ha permesso di approvare un bilancio consuntivo che non condividiamo. Visto che non sapete spendere i danari che avete a disposizione, spero vivamente che non siate di nuovo Voi amministrare Bastia nei prossimi cinque anni.

/di Antonio Bagnetti