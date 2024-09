I giochi in Piazza. Tiro alla fune, puzzle, corsa con il sacco e palo della cuccagna

Mercoledì 25 settembre Bastia Umbra si è colorata d’entusiasmo grazie alla presenza di tantissimi bambini e bambine che hanno dato vita a Rion Mini Sport 2024. L’evento, promosso dall’Ente Palio in collaborazione con Coop Centro Italia Sezione Soci Francigena, Umbriacon ed altre associazioni del territorio, si è svolto ieri mattina in Piazza Mazzini.

Una splendida giornata all’insegna dello sport arricchita dalla partecipazione delle scuole.

Nel frattempo sale la febbre per i Giochi in piazza, la seconda prova del Palio.

Migliaia di persone si ritroveranno in tribuna a tifare i propri rionali impegnati a competere in quattro gare da vincere: Tiro alla fune, il Puzzle, Corsa con il sacco e Palo della cuccagna.

I Giochi del Palio richiamano alla mente i celebri “Giochi senza frontiere” della nostra infanzia. Il fil rouge che ormai da anni è simbolo di questa manifestazione è il gioco del tiro alla fune che, tra una manche e un’altra, intervalla lo svolgimento delle altre tre prove.

La corsa con il sacco consiste in una gara a staffetta con le gambe infilate nel sacco; per ogni Rione partecipano 4 concorrenti: 2 di sesso maschile e 2 di sesso femminile. I Rioni concorreranno contemporaneamente in un percorso di 45 metri a frazione, da percorrere alternativamente donna-uomo. Vince chi taglia il traguardo per primo senza commettere penalità.

Il puzzle è articolato su un percorso tra vari ostacoli e difficoltà. Il fine del gioco è di realizzare un puzzle che, in un’unica immagine, raffiguri tutti e quattro gli stemmi rionali. Parteciperanno al gioco tre ragazzi e tre ragazze che si alterneranno fino al completamento del puzzle. Non è soltanto un gioco di agilità, in quanto per gli sforzi richiesti è senz’altro necessaria anche molta resistenza.

Il palo della cuccagna: al gioco partecipano quattro concorrenti, di cui 2 di sesso femminile che restano a terra, mentre gli altri due concorrenti che saliranno sui pali di legno, possono essere sia di sesso maschile che femminile. lo scopo del gioco è quello di riportare i quattro premi posti in cima all’albero nelle ceste alla fine del percorso.

L’albo d’oro dei Giochi vede al primo posto il rione Moncioveta con 24 vittorie, segue Sant’Angelo con 18 (vincitore dell’ultima edizione), terzo il rione Portella con 9 e quarto il rione San Rocco con 6 successi.

L’evento sarà trasmesso in diretta video streaming su www.terrenostre.info e su www.paliodesanmichele.it.