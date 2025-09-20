Parcheggio gratuito per il Palio: via al Piazzale Petrini

Viabilità alleggerita e accesso facilitato per la festa settembrina

In vista della 63ª edizione del Palio de San Michele, che animerà Bastia Umbra dal 19 al 29 settembre 2025, il Comune ha predisposto una nuova area di sosta temporanea per agevolare la mobilità urbana. Il Piazzale Petrini, uno spazio di circa 2.400 metri quadrati in Via IV Novembre, sarà accessibile gratuitamente per tutta la durata della manifestazione. La disponibilità dell’area è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Mignini & Petrini S.p.A., come comunicato dall’Amministrazione.

La decisione nasce dalla necessità di alleggerire il traffico nel centro cittadino, garantendo una maggiore fluidità e sicurezza stradale, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza. Il parcheggio, collocato strategicamente nei pressi di Piazza del Mercato, rappresenta un punto di snodo fondamentale per chi parteciperà agli eventi del Palio, offrendo un’alternativa concreta alle soste irregolari e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti.

L’iniziativa rientra nel più ampio piano di gestione della viabilità messo in campo per l’occasione, con l’obiettivo di assicurare un accesso ordinato ai luoghi della festa e favorire una partecipazione ampia e serena. Il Comune sottolinea come questa misura sia parte integrante di una strategia volta a valorizzare il territorio e a rendere l’esperienza del Palio più inclusiva e sostenibile.

La manifestazione, che da oltre sei decenni rappresenta un momento identitario per la comunità bastiola, vedrà anche quest’anno un ricco calendario di appuntamenti culturali, sportivi e folkloristici. La nuova area di parcheggio si propone dunque come un tassello fondamentale per garantire ordine, accessibilità e sicurezza durante l’intero svolgimento dell’evento.