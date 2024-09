Sant’Angelo al Palio de San Michele con “Aspetta un Atomo”

Sant’Angelo al Palio – La 62ª edizione del Palio de San Michele continua a Bastia Umbra con la terza sfilata in programma. Questa sera, domenica 22 settembre, sarà il turno del rione Sant’Angelo che presenterà la sua esibizione dal titolo “Aspetta un Atomo”. L’evento si svolgerà in Piazza Mazzini alle ore 22:00. Dopo le esibizioni dei rioni Portella, con la sfilata “ETCIÙ!”, e di San Rocco, che ieri sera ha portato in scena “DILLO ALLA LUNA”, il palio continua con grande entusiasmo.

Il rione Sant’Angelo, guidato dal capitano Saverio Pagliaccia, presenterà una sfilata ricca di emozioni. Pagliaccia, al suo secondo anno come capitano, ha espresso le sue sensazioni, affermando di vivere emozioni ancora più intense rispetto al primo anno. Ha raccontato che tutto è iniziato con la Benedizione dei mantelli, un momento che gli ha trasmesso un forte brivido emotivo. “Forse è la consapevolezza che questo è l’ultimo anno del mio mandato, un ciclo che ricorderò sempre”, ha dichiarato.

Per quanto riguarda le aspettative sulla sfilata, Pagliaccia si augura che tutto proceda senza intoppi e si dice particolarmente soddisfatto del lavoro svolto, evidenziando il grande coinvolgimento di tutti i rionali. L’idea della sfilata, come racconta, è nata da Riccardo, alla sua prima esperienza come regista. “Sono molto contento della preparazione e del percorso che ci ha portato fino a questa sera”, ha aggiunto Pagliaccia, ringraziando tutti i membri del rione per l’impegno dimostrato durante l’anno.

La trama della sfilata “Aspetta un Atomo” si concentra su una riflessione profonda riguardo al danno che l’umanità sta arrecando al pianeta. La domanda centrale è: “Quanto ancora dobbiamo aspettare prima di renderci conto del male che facciamo alla nostra casa?” La risposta, secondo la visione espressa nella sfilata, non può venire dalle generazioni attuali, ma solo dalle future, alle quali dobbiamo consegnare tutta la nostra conoscenza.

Anche quest’anno, l’Ente Palio e i rioni partecipano alla causa della Rete delle Donne Antiviolenza (RAV), continuando una tradizione che dura da oltre dieci anni. Durante le serate del Palio, viene dedicato uno spazio per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e sulle diverse forme che essa può assumere. Questa iniziativa promuove anche il Punto d’Ascolto Antiviolenza della Zona Sociale 3 dell’Umbria, un servizio che la RAV gestisce con l’aiuto di psicologhe, avvocate e volontarie, offrendo supporto alle donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e stalking.

Quest’anno, lo spot video dedicato alla causa si concentra sul tema del consenso all’atto sessuale, evidenziando l’importanza che esso sia sempre esplicito e volontario. Il video, intitolato “NON È UN SÌ”, vuole sensibilizzare sul fatto che spesso la responsabilità della violenza viene ingiustamente attribuita alla vittima a causa di pregiudizi e stereotipi culturali. La RAV invita le donne a rivolgersi ai servizi specializzati per ricevere supporto senza giudizi, nel rispetto della privacy e del diritto all’autodeterminazione. I numeri utili per contattare il Punto d’Ascolto sono il 3276846430 e il numero nazionale 1522.

La serata di domani, lunedì 23 settembre, vedrà la chiusura delle sfilate della 62ª edizione del Palio de San Michele con il rione Moncioveta che presenterà “BLACKOUT”, concludendo così un altro anno di celebrazioni che coinvolgono l’intera comunità di Bastia Umbra.