Viviana Picchiarelli presenta a Bastia il romanzo dei silenzi

La scrittrice dialogherà con Amneris Marcucci al Teatrino comunale

Saranno i silenzi e le parole al centro del nuovo incontro della rassegna Bastia Presenta Libri, in programma venerdì 7 novembre alle ore 18 al Teatrino di Piazza Mazzini di Bastia Umbra. Protagonista sarà Viviana Picchiarelli con il romanzo Il confine dei silenzi, un’opera che intreccia memoria, potere e fragilità. L’autrice dialogherà con Amneris Marcucci in un confronto aperto sul valore della parola e sui confini invisibili tra verità e menzogna. L’appuntamento, promosso dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale “Alberto La Volpe”, rientra nel programma di iniziative dedicate alla promozione della lettura e degli autori del territorio.

Ambientato a Terravecchia del Monte, il romanzo segue la vicenda di Clara Rossetti, psicoterapeuta sorda che decide di candidarsi a sindaco per sfidare il potere della famiglia Cairoli, da decenni alla guida del paese. La sua scelta accende un conflitto che riporta in superficie rancori, segreti e ferite mai rimarginate, mettendola di fronte ai limiti della propria disabilità e alle ombre del passato. Con una scrittura intensa, Picchiarelli costruisce una narrazione che indaga le dinamiche del potere, il peso del silenzio e la capacità di riscatto personale.

Nata ad Assisi, Viviana Picchiarelli è una lettrice appassionata e autrice attiva nella scena letteraria umbra. Fa parte dal 2011 del Gruppo Letterario women@work, con cui collabora nell’organizzazione di eventi culturali e concorsi. Nei suoi lavori affronta temi legati alla forza delle donne, alla memoria e ai non detti che attraversano le relazioni umane, delineando una cifra stilistica limpida e profonda.

Bastia Presenta Libri nasce per valorizzare la scrittura come spazio di incontro tra autori e pubblico, offrendo momenti di riflessione e dialogo. L’iniziativa si fonda sull’impegno condiviso di istituzioni e volontari che ogni anno rinnovano il legame tra la comunità e la cultura.

Info e moduli di partecipazione disponibili su www.visitbastiaumbra.it.