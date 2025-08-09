76enne aggredisce la moglie con un coltello a Bastia Umbra

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato una potenziale tragedia

Tensione familiare a Bastia Umbra – Una lite familiare degenerata in violenza ha scosso una comunità di Bastia Umbra. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato una potenziale tragedia. Un anziano di 76 anni, nato nel 1949, è stato denunciato per il reato di minacce aggravate dopo aver brandito un grosso coltello contro la propria coniuge.

Le forze dell’ordine, allertate da una chiamata al Numero Unico di Emergenza, si sono precipitate sul luogo, trovando l’uomo ancora in uno stato di forte alterazione emotiva e con l’arma in mano. Con grande professionalità, gli agenti sono riusciti a calmarlo e a metterlo in sicurezza, sottraendogli il coltello. La donna, visibilmente scossa, ha raccontato che il marito, a causa di preesistenti problemi di salute, aveva avuto un violento accesso d’ira, afferrando l’arma e rivolgendole minacce. A quel punto, temendo per la propria incolumità, aveva deciso di chiedere aiuto alla Polizia.

Dopo essere stato affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto, il 76enne è stato denunciato e il coltello posto sotto sequestro. L’episodio ha sottolineato ancora una volta l’importanza di non sottovalutare i segnali di disagio familiare e di ricorrere immediatamente all’aiuto delle forze dell’ordine per prevenire epiloghi ben più drammatici. La comunità, ora più che mai, si interroga sulle dinamiche che possono celarsi dietro le mura domestiche, spesso sfociando in situazioni di grave pericolo. L’intervento dei poliziotti del commissariato di Assisi ha fatto la differenza.