Allarme furti in via Aldo Moro a Bastiola, un incappucciato vaga tra le case

lto totalmente vestito di nero e incappucciato, è stato visto da due donne in via Aldo Moro a Bastiola di Bastia Umbra. Le due signore, che erano uscite per fare due passi hanno incontrato, alle 18,30 – già buio – una nostra assidua lettrice. Le hanno raccontato, molto spaventate, di aver visto un uomo vestito di nero e col capo coperto da un cappuccio scuro, aggirarsi tra le siepi. Il tentativo, forse, era quello di scavalcarle per entrare nel giardino del condominio che aveva preso di mira.

del Direttore

Marcello Migliosi

«Io e mio marito – dice la signora -, avendo vissuto in via del Macello a Fontivegge di Perugia, non ci siamo lasciati intimorire per così poco. Ci siamo diretti verso il parco che è infondo a via Aldo Moro e lo abbiamo visto. Sì, esattamente, quel figuro era ancora lì».

FURTI NELLA NOTTE

Questa nostra lettrice riferisce che in quel momento al parco “c’eravamo solo noi con un’altra signora con il cane”. «Era ancora lì – dice un po’ in allarme – e continuava a saltare tra le siepi, e si è allontanato solo quando lo abbiamo illuminato con una torcia».

A quel punto è stato chiamato il 112! «Abbiamo aspettato un po’ nei dintorni – aggiunge la signora -, ma poi siamo dovuti rientrare e non sappiamo se effettivamente le forze dell’ordine siano intervenute. Non eravamo sicuri vista l’ora che potesse trattarsi di tentativo di furto, ma leggendo l’articolo da lei appena pubblicato, sembra possibile che le cose possano essere collegate (furto della cassaforte ndr). Speravo di esserci trasferiti in una zona tranquilla, ma purtroppo, tutto il mondo è paese. Grazie per l’attenzione».