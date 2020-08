Arresti domiciliari per tutti i tre ragazzi accusati della morte di Filippo Limini

Il gip Natalia Giubilei ha deciso ed ha accettato le richieste avanzate dai legali dei tre ragazzi arrestati il giorno di Ferragosto, in seguito alla morte di Filippo Limini. Convalidato l’arresto per Brendon Kosiqi (difeso dagli avvocati Delfo Berretti e Aldo Poggioni), Denis Hajderlliu (difeso da Daniela Paccoi e Salvatore Adorisio) e Kevin Malferteiner (difeso da Guido Maria Rondoni e Fabiana Massarelli) che sconteranno la loro misura restrittiva agli arresti domiciliari. Giovedì sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Filippo e i risultati saranno determinanti.

Il Giudice ha disposto: “Per tutti la misura degli arresti domiciliari da scontarsi presso le rispettive abitazioni e in particolare: per D.H. per K.M e B.K. Dispone che gli indagati vengano accompagnati presso i luoghi indicati. Con divieto di uscire se non autorizzati dal Giudice, e con avvertimento che la violazione potrà comportare l’applicazione della custodia cautelare in carcere. La misura applicata, ai sensi dell°art. 303 comma 1 lett. a) n. 3) c.p.p., avrà scadenza il 14.08.2021, salvo emanazione del provvedimento che dispone il giudizio, dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti”

«Riteniamo – dicono gli avvocati Deflo Berretti e Aldo Poggioni – giusta la decisione di non applicare la custodia in carcere, in ragione degli esiti delle prime emergenze, del fatto che le indagini (fra cui l’esame autoptico) sono ancora in corso e della personalità mite di Brendon».