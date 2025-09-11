Auto abbatte sbarra al passaggio a livello sulla 147 Assisana, disagio rientrato [FOTO]

Traffico e treni rallentati, area ripristinata in serata

Un’automobile ha urtato nel pomeriggio di oggi una barriera del passaggio a livello situato lungo la strada statale 147 Assisana, in direzione della frazione di Ospedalicchio. L’impatto ha causato l’abbattimento della sbarra e generato immediati disagi al traffico stradale e alla circolazione ferroviaria, rendendo necessario l’intervento urgente degli operatori di Trenitalia.

Per ragioni di sicurezza, i treni in transito hanno dovuto procedere a velocità ridotta. In corrispondenza del passaggio a livello, il transito ferroviario è stato regolato con una barriera mobile temporanea che ha richiesto l’abbassamento manuale a ogni passaggio. Tale misura, seppure indispensabile, ha determinato rallentamenti e code lungo la statale, con automobilisti costretti ad attese prolungate.

Gli operatori di Ferrovie dello Stato hanno lavorato per diverse ore, assicurando il presidio costante della zona e predisponendo le attività di sostituzione della sbarra danneggiata. La priorità è stata garantire sia la sicurezza del transito ferroviario sia quella degli automobilisti, fino al completo ripristino della funzionalità dell’impianto. In serata FS ha comunicato l’avvenuto ripristino della normale operatività.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di Assisi che ha presidiato l’area, contribuendo alla gestione della viabilità e al mantenimento dell’ordine. Le Forze dell’Ordine hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’impatto e a individuare eventuali responsabilità a carico dell’automobilista che ha urtato la sbarra.

I disagi si sono fatti sentire lungo l’asse viario, con traffico appesantito in entrambe le direzioni, e anche sulla linea ferroviaria. Nonostante ciò, la tempestività delle operazioni di riparazione ha consentito di riportare alla normalità la situazione entro poche ore, limitando le conseguenze per viaggiatori e automobilisti.

La vicenda mette in rilievo la criticità dei passaggi a livello, punti sensibili della rete viaria e ferroviaria. Ogni danneggiamento alle barriere, oltre a creare disagi alla mobilità, rappresenta un rischio potenziale per la sicurezza pubblica. Per questo motivo l’intervento coordinato di Ferrovie dello Stato e forze dell’ordine si è rivelato determinante per la gestione dell’emergenza.

Con il ripristino della sbarra e la riattivazione regolare del passaggio a livello, la circolazione stradale e ferroviaria lungo la 147 Assisana è tornata pienamente operativa in serata. Restano in corso gli accertamenti per chiarire i dettagli della dinamica e stabilire le responsabilità dell’automobilista coinvolto.