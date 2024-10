Avvocato Marilena Mecchi Difensore della Famiglia De Paoli

Buongiorno, sono il difensore di De Paoli e ritengo doveroso fare delle repliche in merito alle continue evidenziazioni della difesa di Pinheiro riguardo all’assunzione di cocaina da parte di De Paoli, che sarebbe stata massiccia e determinante nella morte del ragazzo. Faccio presente che si è sempre parlato in aula, come anche ieri, di 50 euro di cocaina e, come affermato dalla stessa difesa dell’imputato, che fossero in 4 o 5 persone a dividerla. Credo che non si possa fare risalire solo alla cocaina la morte di De Paoli.

Perché qui sembra che la vittima sia Pinheiro. Ricordo che è morto un ragazzo di venti anni e non si è strangolato da solo. Pinheiro ha fatto due interrogatori in cui ha confessato di aver messo le mani al collo di Samuele e che la compressione ha provocato la morte di De Paoli, laddove l’imputata era ben consapevole di trovarsi in una condizione di fragilità proprio perché essa stessa assumeva abitualmente cocaina. Ciò nonostante, ha continuato la sua azione.

Che venga detto in aula che Pinheiro si comporta bene perché ritira gli atti giudiziari e rispetta le leggi italiane, faccio notare che l’atto contenente la costituzione di parte civile non l’ha ritirato e non ha mai, in due anni, chiesto scusa alla famiglia.

Quanto alle leggi italiane che rispetterebbe, evidenzio che i precedenti penali parlano da soli, perché se fosse ligia alle leggi italiane non avrebbe precedenti penali. Senza tralasciare il fatto che non doveva essere sul suolo italiano, visto che era stata espulsa.

Tanto era doveroso precisare.

Avv. Marilena Mecchi