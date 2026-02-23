Omicidio De Paoli, Cassazione verso annullamento sul caso Pinheiro dopo requisitoria

L’udienza sarà il 5 marzo 2026 avanti alla V Sezione
La Cassazione si prepara a esaminare un passaggio decisivo del caso sulla morte di Samuele De Paoli, con l’udienza fissata per il 5 marzo davanti alla Quinta Sezione penale. La requisitoria scritta dell’Avvocato Generale Gabriele Mazzotta, depositata nelle scorse ore, apre uno scenario rilevante: il rappresentante della pubblica accusa chiede infatti di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale di Perugia e di accogliere quello presentato dalla difesa di Patrizia Pinheiro, già assolta in appello.
La posizione dell’Avvocato Generale
Nelle sue conclusioni, Mazzotta ritiene corretto il percorso logico seguito dalla Corte d’Assise d’Appello di Perugia, che aveva assolto l’imputata riconoscendo la legittima difesa. La requisitoria evidenzia come il ricorso del Procuratore Generale non introduca elementi idonei a ribaltare la ricostruzione dei giudici di merito, né a dimostrare errori nell’applicazione della legge tali da giustificare un nuovo giudizio.
L’Avvocato Generale sottolinea inoltre che la dinamica dei fatti, così come accertata nei due gradi di giudizio, non è stata contestata neppure dai ricorrenti. La reazione dell’imputata, avvenuta durante una colluttazione concitata, viene ritenuta compatibile con un contesto di aggressione in atto, senza soluzione di continuità.
Il nodo giuridico sull’omicidio preterintenzionale
La requisitoria affronta anche il tema dell’elemento psicologico del reato di omicidio preterintenzionale, richiamando i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo Mazzotta, la Corte d’Appello avrebbe applicato correttamente la teoria del dolo unitario, ma la Cassazione dovrà valutare se la prevedibilità concreta dell’evento morte sia stata adeguatamente esaminata.
Il punto è centrale: per configurare l’omicidio preterintenzionale occorre verificare se l’evento letale fosse prevedibile in concreto dall’agente, non solo astrattamente possibile. Un passaggio che, secondo la requisitoria, potrebbe richiedere un nuovo approfondimento.
La nota dell’avvocato Francesco Gatti
Il legale di Patrizia Pinheiro, Francesco Gatti, accoglie con cautela il contenuto della requisitoria. In una breve dichiarazione afferma di leggere “con soddisfazione, ma con grande prudenza” le conclusioni dell’Avvocato Generale, ricordando che la sua assistita è già stata assolta in appello per legittima difesa.
Gatti sottolinea che la Cassazione dovrà limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge, senza rivalutare il merito della vicenda. “Affronteremo con serenità questa nuova fase processuale, nel massimo rispetto della memoria di Samuele De Paoli”, afferma il difensore.
Verso l’udienza del 5 marzo
La Quinta Sezione penale si riunirà in udienza pubblica, chiamata a decidere se confermare l’assoluzione o disporre un annullamento con rinvio limitato al profilo dell’elemento psicologico. Una decisione attesa, che potrebbe segnare l’ultimo passaggio di una vicenda giudiziaria complessa e seguita con grande attenzione.
Commenta per primo