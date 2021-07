Cade a terra mentre attraversa la strada, soccorso da passanti e 118

Un uomo ha perso l’equilibrio mentre cercava di attraversare il viale del Popolo (Statale 147 Assisana) a Bastiola di Bastia Umbra. E’ accaduto poco prima delle ore 14 di sabato 17 luglio all’altezza della rotatoria e della pasticceria, quando è scivolato, forse per la strada bagnata a causa della pioggia, cadendo violentemente a terra.

Il primo a soccorrerlo è stato un giovane di Bastiola che si prodigato subito, sostenendogli la testa, poi è intervenuta un’operatrice della Misericordia di Assisi che si è trovata a passare lì per caso. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che lo ha caricato e portato all’ospedale di Assisi. Le sue condizioni non sono gravi. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era cosciente.

Dimesso dall’ospedale, l’uomo è scappato da casa con lo stesso vestiario che gli avevamo dato in ospedale e con il cerotto ancora al braccio. Girovagava per Bastiola per poi fermarsi al circolo che si trova in Piazza. La sua presenza avrebbe creato qualche disordine. Sul posto è, pertanto, arrivata anche la polizia che lo ha riaccompagnato a casa. Della vicenda è stato informato il sindaco.