Donna in difficoltà a Bastiola: soccorsa nella notte dal 118

Donna in difficoltà – Una donna di circa 45 anni è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 durante le prime ore della notte a Bastiola. Verso l’1:30 di martedì, la signora, visibilmente poco vestita e con passo incerto, è stata notata mentre perdeva l’equilibrio più volte lungo via San Bartolo. Automobilisti attenti hanno evitato di colpirla e immediatamente richiesto il soccorso.

Dopo aver attraversato via San Bartolo, la donna si è spostata in una strada laterale per poi fare ritorno e fermarsi nei pressi di un’abitazione, rimanendo immobile in piedi. Il suo stato di confusione era evidente. Poco dopo, un’ambulanza è giunta sul posto per prestarle soccorso.

Secondo quanto appreso, sembra che la signora vaghi frequentemente durante le notti tra Villaggio XXV Aprile e Bastiola.

Le cause della sua confusione e del suo stato di disagio non sono state ancora accertate, ma le autorità locali stanno indagando sull’episodio. Sono in corso ulteriori verifiche per garantire il benessere e l’assistenza adeguata alla donna.

Si invitano i residenti della zona a segnalare alle autorità competenti qualsiasi situazione simile o comportamenti che possano indicare un potenziale stato di bisogno o difficoltà da parte di persone vulnerabili.