Covid-19, si registrano 4 nuovi casi di contagi nel comune di Bastia

“A pochissimi giorni da quando il nostro comune era covid free si devono registrare purtroppo nuovi casi di persone contaggiate da Covid-19“. E’ quanto affermano in una nota di questa mattina dal Comune di Bastia Umbra.

“Dal portale della Protezione Civile regionale – spiegano dall’amministrazione comunale – registriamo oggi quattro casi attualmente positivi, tutti ragazzi giovani . Proprio l’aumento dei contagi nella nostra regione “è stato oggetto ieri della riunione del Centro operativo regionale, presieduto dal direttore regionale Stefano Nodessi Proietti, presenti tra gli altri il direttore regionale alla sanità, Massimo Braganti, ed il Commissario straordinario all’emergenza COVID-19, Massimo D’Angelo” come si legge sul sito della Regione Umbria.

Proprio dal COR (Centro operativo regionale) “l’appello al rispetto regole, distanziamento, soprattutto ai giovani che registrano maggiore incidenza di infezione”.

“Sappiamo ormai come comportarci – dice il Sindaco Paola Lungarotti – sappiamo che ogni nostro comportamento può mettere a rischio chi ci sta più vicino, ma sappiamo anche che adottando delle semplici regole possiamo evitare il contagio, invito a non abbandonare le precauzioni perché non siamo fuori dalla Pandemia”.