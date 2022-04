Incidente, schianto sulla 75 Centrale Umbra, 4 veicoli coinvolti e 3 feriti

Tre persone ferite lievemente in seguito all’incidente stradale, avvenuto nella mattinata di domenica, sulla “75 Centrale Umbra”. Quattro veicoli, per cause in corso di accertamento, hanno tamponato all’altezza dell’uscita di Bastia Umbriafiere, in direzione Foligno, al chilometro 7,000 di Bastia Umbra.

Lo schianto si è verificato intorno alle ore 11,15. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e l’Anas. Ad avere la peggio è stata una Renault che si è girata di un fianco dopo l’impatto avuto con l’auto che la seguiva. Per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi, volti ad accertare la dinamica dell’incidente, è stata chiusa la sola corsia di sorpasso.

I disagi sono stati tanti e diversi automobilisti sono rimasti bloccati, non solo lungo la 75, ma anche all’interno del centro abitato di Bastia. Una volta partite le ambulanze e rimossi i mezzi la strada è stata riaperta.