Incidente, scontro tra due auto e camion sulla 75 Centrale Umbra, feriti

di Marcello Migliosi

Tamponamento a catena sulla 75 Centrale Umbra oggi, nel primo pomeriggio. L’incidente stradale, nel quale sono rimasti feriti lievemente due uomini, è avvenuto attorno alle 13,30 in direzione Perugia, all’altezza dell’area di servizio la Cometa che costeggia l’altra direzione di marcia tra Bastia e Ospedalicchio.

Da quanto si apprende, ma la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Perugia arrivata sul posto con tre pattuglie, pare che una Smart abbia speronato un piccolo camion che si stava fermando sulla corsia di emergenza causa avaria. Colpo fortissimo e la piccola vettura è schizzata in avanti tamponata subito dopo da una Fiat Punto.

La Smart, come si vede nelle immagini, ha imprigionato il suo conducente che è stato soccorso dal gestore dell’area di servizio. «L’ho chiamato – ha detto ad Umbriajournal – e lui ha subito alzato la testa. Sono tornato in stazione a prendere il kit del pronto soccorso e gli ho fasciato la testa dalla cui ferita sgorgava sangue in abbondanza».