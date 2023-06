Incidente a Perugia: scontro tra moto e auto, ferito non grave motociclista di Bastia

Il motociclista di Bastia Umbra, ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 giugno, ha riportato varie fratture. L’uomo di 52 anni è ricoverato in ortopedia con riserva di prognosi e non risulta essere in pericolo di vita e, pertanto, non è grave. E’ stato medicato a una gamba per via delle escoriazioni riportate.

L’incidente si è verificato alle ore 15, lungo la strada che collega San Martino in Colle a Pila. Il 52enne era in sella a una moto BMW di grossa cilindrata e, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Perugia al seguito del comandante Nicoletta Caponi, si è scontrata con una Lancia Y all’altezza di una semicurva.

L’impatto è stato violento con la motocicletta finita all’interno di un piccolo fosso, mentre l’automobile si è girata di fianco. La fortuna nella tragedia ha voluto che un’ambulanza passasse da lì in quel momento, facendo scattare subito i soccorsi con il personale medico che si è adoperato per fornire tutte le cure necessarie.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento da parte della polizia locale. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’evento al fine di determinare le responsabilità e le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico incidente.