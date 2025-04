Morto il professor Gianni Bratti, storico insegnante di educazione fisica

Formatore di campioni e figura amata a Bastia Umbra, aveva 89 anni

Morto Gianni Bratti – È morto oggi pomeriggio Giovanni “Gianni” Bratti, storico insegnante di educazione fisica di Bastia Umbra. Aveva 89 anni, essendo nato il 9 gennaio 1936, e lascia un vuoto nel mondo dello sport e della scuola. Per decenni ha plasmato generazioni di studenti, molti dei quali sono diventati atleti di rilievo in diverse discipline.

Bratti ha dedicato la vita all’insegnamento, diventando un punto di riferimento per la comunità locale. Dietro un carattere apparentemente burbero, nascondeva una profonda sensibilità e una dedizione senza riserve verso i suoi allievi. La sua passione per lo sport si traduceva in un impegno costante, sia dentro che fuori dalla palestra.

Nella sua lunga carriera, ha contribuito a far emergere numerosi talenti, soprattutto nell’atletica leggera, ma anche in altri sport. I suoi metodi, talvolta rigorosi, erano sempre finalizzati a tirar fuori il meglio dai giovani atleti, insegnando loro disciplina e determinazione. Molti di loro hanno ricordato come, grazie a lui, abbiano scoperto non solo le proprie capacità fisiche, ma anche valori come il rispetto e la perseveranza.

Bratti non è stato solo un insegnante, ma anche un mentore e una guida. Pur mantenendo un atteggiamento schietto, sapeva ascoltare e sostenere i ragazzi nei momenti di difficoltà. La sua figura è rimasta impressa nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino, sia come studente che come collega.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione a Bastia Umbra, dove era conosciuto e stimato da tutti. I funerali si terranno nei prossimi giorni, con la data ancora da definire. La comunità sportiva e scolastica lo ricorderà come un uomo di grande cuore, capace di lasciare un segno indelebile nella vita di chi lo ha conosciuto.

Bratti lascia un’eredità fatta non solo di successi sportivi, ma soprattutto di valori trasmessi con passione e autenticità. La sua assenza sarà profondamente sentita, ma il ricordo del suo impegno e della sua umanità continuerà a vivere attraverso le storie dei tanti allievi che ha formato.

Alla famiglia giungano le condoglianze più sincere della redazione di Umbria journal e di Bastia Oggi. /MM