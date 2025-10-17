Presto in Consiglio il testo aggiornato su benessere animale

Il Comune di Peccioli è al lavoro per completare il nuovo Regolamento comunale per la tutela degli animali, un documento che punta a modernizzare le norme esistenti e rafforzare la protezione degli animali sul territorio. Il sindaco Renato Pecci, rispondendo alle osservazioni delle associazioni animaliste sulla presenza di spettacoli con animali, ha espresso rammarico per il ritardo e ribadito l’impegno dell’amministrazione su un tema di forte rilevanza sociale.

Pecci ha chiarito che le autorizzazioni relative ai circhi con animali non dipendono direttamente dal Comune ma da una normativa nazionale. La legge delega del 13 luglio 2022, n. 106, che riforma il settore dello spettacolo, prevede l’adozione di decreti attuativi per regolare l’uso degli animali nei circhi, con l’obiettivo del progressivo superamento di tali pratiche. Tuttavia, l’entrata in vigore del decreto è stata rinviata al 31 dicembre 2026, limitando l’autonomia dei Comuni in materia di autorizzazioni.

Nonostante tali vincoli, l’amministrazione comunale ha avviato un percorso autonomo di aggiornamento del proprio Regolamento per la tutela degli animali, con la collaborazione dei servizi veterinari e il contributo delle associazioni. Il nuovo testo introdurrà norme più precise su custodia, commercio e utilizzo di animali, rafforzando gli strumenti contro il randagismo e la tutela sanitaria.

Il documento punterà inoltre a regolamentare in modo più stringente l’uso di animali in spettacoli itineranti, prevedendo standard di benessere animale e responsabilità più chiare per i proprietari. Il sindaco ha confermato che il regolamento sarà portato a breve all’ordine del giorno del Consiglio comunale per la discussione e l’approvazione definitiva.

L’iniziativa rappresenta un passo decisivo verso un Comune più sensibile al rispetto degli animali e più vicino alle richieste dei cittadini che chiedono maggiore attenzione etica e ambientale.