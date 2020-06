Schiuma sospetta su fiume Chiascio, tra Bastia e Valfabbrica, indagini Arpa

Una presenza imponente di schiuma bianca sul fiume Chiascio, all’altezza del percorso verde di Bastia Umbra. A segnalare il fatto alcuni cittadini che giornalmente si recano sul posto per fare jogging. Sul posto diversi mezzi e personale di Arpa che hanno fatto un primo campionamento. Impressionati le immagini che riprendono le acque che scorrono trasportando una patina di schiuma bianca che copre tutto il fiume. Si è in attesa dei risultati per stabilire la causa all’origine.

«Ci sono già state segnalazioni anche ieri – dicono fonti ben informate – e in realtà la “schiuma” è già presente nella zona di Valfabbrica». Ora, ovvio, si sta indagando per capire, intanto, da dove proviene e se poi c’è qualche cosa da temere per l’ecosistema e per la vita umana.