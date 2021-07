Chiama o scrivi in redazione

Bastia Umbra, inaugurato ieri il nuovo automezzo della Polizia Locale

E’ stato inaugurato ieri il nuovo automezzo in dotazione alla Polizia Locale.

Di fronte alla rinnovata sede del Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco, Paola Lungarotti, del dirigente regionale e presidente del Comitato tecnico della Polizia Locale, Luca Conti e della Comandante, Magg. Carla Menghella è stata presentata l’auto che sarà in dotazione da subito per gli operatori della Polizia Locale.

L’acquisto del veicolo, allestito come un ufficio mobile dotato di tutte le strumentazioni per rendere gli interventi della Polizia Locale più efficaci ed immediati, è stato cofinanziato dalla Regione Umbria, a seguito della partecipazione a un bando regionale per progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali.

“Vogliamo essere sul territorio” ha detto il Sindaco Lungarotti “con una funzione di presenza, vicinanza e prevenzione. Per questo è fondamentale la sinergia che si crea tra Enti Locali, a servizio delle collettività che rappresentiamo”. Paola Lungarotti , Sindaco di Bastia Umbra

“E’ importante quando le risorse di cui disponiamo” ha aggiunto il dott. Conti “vengono utilizzate a favore delle comunità. E questo progetto realizzato dal Comune di Bastia Umbra è l’esempio che, anche con dotazioni limitate, spendendo impegno e competenza, si possono ottenere risultati considerevoli”.

“L’automezzo è entrato in servizio subito e verrà impiegato, oltre che nelle funzioni istituzionali della Locale: sopralluoghi, pattugliamento, rilievi di incidenti stradali, anche come un vero e proprio ufficio “diffuso” sul territorio e nella fase di attuazione del progetto sul “Controllo di Vicinato”, il cui avvio è previsto per il mese di settembre” è stato il commento della Comandante Menghella.

Hanno partecipato all’evento gli Assessori Valeria Morettini, Daniela Brunelli, Filiberto Franchi e Stefano Santoni, e, una rappresentanza del Corpo Polizia Locale e il parroco, Don Marco Armillei, che ha impartito la benedizione sul mezzo e sui presenti.