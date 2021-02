Le consigliere Servi e Furiani in visita ad una Start-up innovativa

E’ stato accolto solo dal gruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico, l’invito formulato il 12 gennaio al Sindaco, a tutta la giunta e a tutti i consiglieri , da parte di Ekoplastic, per vedere e prendere contezza, in loco, del nuovo brevetto ideato interamente da questa start-up innovativa nata nel territorio di Bastia e che intende restare nel comune per svilupparsi e crescere.

Una bella esperienza di incontro e di scoperta imprenditoriale che guarda all’ecologia, al riciclo e ad un modello di economia circolare già presente in nord Europa ed in alcuni comuni italiani, senza però perdere di vista la funzione sociale. La macchina infatti oltre a raccogliere la plastica, restituisce all’utente dei buoni da consumare presso gli esercizi commerciali della città. È dotata di un maxischermo pubblicitario gestito da remoto che può essere usato sia dall’ente comunale per le comunicazioni istituzionali, sia da tutti coloro che vogliono uno spazio pubblicitario. Inoltre, sulla sua sommità sono state montate ben 8 telecamere a circuito chiuso che, oltre a controllare la regolare immissione della plastica garantendo una vera differenziazione del prodotto, possono fungere da controllo dello spazio circostante coadiuvando quindi l’azione amministrativa sulla sicurezza del territorio.

I titolari, nonché ideatori, hanno già stretto accordi di fornitura delle macchine in diversi comuni del territorio umbro, ciò a dimostrazione che queste realtà di innovazione, seppur piccole ed embrionali per certi aspetti, trovano ed agiscono in parti di mercato che oltre a svolgere un importante servizio ai cittadini, danno impulso alla circolazione di risorse economiche generando sostegno alle famiglie e all’utenza in generale. In sintesi, si tratterebbe per l’ente locale di un investimento ad alto moltiplicatore.

In un periodo duro come quello che stiamo vivendo, vedere l’entusiasmo, la creatività e la volontà di scommettere in nuove ed ambiziose sfide da parte di questi giovani imprenditori non può che far crescere la speranza di un positivo e crescente sviluppo della nostra città.

A loro quindi vanno i ringraziamenti delle due Consigliere e soprattutto l’augurio per una virtuosa crescita imprenditoriale

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Gruppo consiliare Partito Democratico