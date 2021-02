Bastia Umbra, degrado in via Sandro Pertini: interpellanza del Gruppo Lega

Degrado in via Sandro Pertini, interpellanza del Gruppo Lega per chiedere all’assessore alla sicurezza urbana quali provvedimenti intende prendere per riqualificare l’area. “Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dagli abitanti dei palazzi siti in via Sandro Pertini e dai proprietari delle attività commerciali collocate nell’area – spiegano nell’interrogazione i consiglieri Lega Catia degli Esposti e Jessica Migliorati – In seguito a queste sollecitazioni abbiamo fatto un sopralluogo nella zona interessata, a noi già nota, e abbiamo potuto riconfermare che versa in condizioni degradanti 24 ore su 24.

Di giorno abbiamo visto numerose bottiglie di alcolici ormai vuote abbandonate lungo il muro di perimetrazione dell’area di ingresso a piano terra delle palazzine e abbiamo potuto sentire l’odore di sostanze organiche rilasciate lungo le mura con completa non curanza. Abbiamo altresì preso visione di alcune telecamere installate nella zona che certamente fungono da deterrente ma che evidentemente non hanno avuto alcun effetto al fine di eliminare dette evidenze di degrado urbano.

La condizione di degrado – affermano i consiglieri – crea molta insicurezza e incertezza negli abitanti della zona e nei commercianti presenti nell’area che, anche nelle ore diurne, per poter rientrare presso la propria abitazione o attività sono costretti a passare davanti scene di persone sdraiate a terra presumibilmente ubriache e che provvedono ad espellere le proprie esigenze fisiologiche.

Vista la condizione di degrado e di insicurezza che si respira nella zona interpelliamo l’assessore alla Sicurezza urbana, per sapere: quali misure intende adottare l’amministrazione per eliminare i comportamenti abituali di questi soggetti abitudinari della zona che arrecano un grande danno all’aggregato urbano; come e in quale modo l’amministrazione pensa di poter riqualificare la zona dando un nuovo volto all’area riportando la sicurezza e la civiltà di cui gioveranno sicuramente gli abitanti e le attività commerciali”.