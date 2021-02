Chiama o scrivi in redazione

Gruppo Consiliare Forza Italia bacchetta la Minoranza del consiglio comunale di Bastia Umbra

dal Gruppo Consiliare Forza Italia per Lungarotti Sindaco

All’indomani del Consiglio Comunale del 28 gennaio scorso dove, tra i punti all’ordine del giorno vi era l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023. I Gruppi di minoranza escono con due comunicati stampa nei quali, come al solito, si distinguono per la loro mania di protagonismo.

“I politologi” dell’opposizione Bastiola potevano evitare l’ennesima lezione di moralità; la Maggioranza non ha bisogno di lezioni di politica da nessuno, tantomeno da parte di chi continuamente confonde la politica con la presunzione.

Nel proprio comunicato la Lega accusa l’Amministrazione di aver impedito ai propri consiglieri di parlare ed il Sindaco, in particolare, avrebbe “redarguito le loro riflessioni”.

Forse i Consiglieri della Lega dimenticano che nei loro interventi devono attenersi agli argomenti in discussione. Se come affermano vengono alle sedute preparati dopo aver letto gli atti, non si spiega come mai ogni volta, pur di mantenere la parola deviano dai temi trattati durante la seduta.

Ridicola poi la motivazione con cui il Capogruppo leghista ha giustificato il proprio voto contrario! Quello che ha fatto venire meno la fiducia della Lega sarebbe stato l’atteggiamento dell’Assessore Santoni che avrebbe detto “cose false”.

Dai frequenti interventi traspare evidente la faticosa accettazione della sconfitta elettorale. La vostra mania di protagonismo ed il vostro delirio di onnipotenza è patetico, si commenta da se e non merita ulteriori repliche”

Nell’altro comunicato a firma dei gruppi del PD, M5S e Misto, l’Amministrazione Lungarotti viene accusata di “faziosità e sterilità”. Se ne critica l’operato definendola “inconcludente… arrogante…. sterile… faziosa”. Resta da capire a cosa alludono gli autori del comunicato.

Nella seduta del Consiglio del 28 gennaio, si discuteva di Bilancio di previsione: i capigruppo del M5S e del gruppo Misto non sono mai intervenuti nel dibattito omettendo di chiarire i motivi del loro voto contrario.

Il capogruppo del PD nella Sua dichiarazione di voto non ha ritenuto necessario giustificare il proprio dissenso perché “ogni argomento sembra fuori tema….”, riservandosi di commentare il proprio no in altro luogo.

Questo non è, secondo Noi, il modo migliore per esercitare appieno il ruolo di Opposizione consiliare che dovrebbe essere propositivo e non solo inutilmente critico e di parte”.

Fino ad oggi la presenza dell’opposizione in Consiglio Comunale si è avvertita solo per la miriade di interrogazioni e comunicati stampa, diffusi esclusivamente per denigrare l’operato dell’amministrazione.

Concludo riprendendo le parole di un politico del passato:

‘La politica è altrove, noi vi aspetteremo là.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia