Agriumbria 2021, tante le iniziative targate Confagricoltura Umbria

Si parte con il convegno di apertura sulla transizione ecologica e poi seminari su olivicoltura, zootecnia, nocciolo, tartuficoltura e agricoltura 4.0

Torna Agriumbria e tornano anche le iniziative targate Confagricoltura Umbria. Il mondo dell’agricoltura si è dato appuntamento, dal 17 al 19 settembre 2021 nei padiglioni del centro Umbriafiere a Bastia Umbra, ad AnteprimAgriumbria, un’edizione speciale di Agriumbria che guarda al futuro e si pone come Anteprima dell’edizione 2022. Appuntamento quindi a quella che è stata annunciata come la prima fiera agricola in presenza a livello nazionale a riaprire i battenti.

Confagricoltura non poteva mancare, come sempre fatto del resto anche in passato, e a maggior ragione quest’anno nell’edizione della ripartenza vista come momento di rinascita per gli operatori delle filiere, con soprattutto la Zootecnica e la meccanica innovativa sotto i riflettori.

Nel tradizionale convegno di Confagricoltura che apre la fiera nella Sala Maschiella venerdì 17 settembre, quest’anno dal titolo “Transizione ecologica: quali strumenti per le imprese agricole”, sarà presente anche l’on. Gian Marco Centinaio, sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nello stand di Confagricoltura Umbria (padiglione 7 stand 35) si terranno invece alcuni seminari su olivicoltura, zootecnia, nocciolo, tartuficoltura e agricoltura 4.0.

Le varie iniziative saranno trasmesse in diretta sui canali facebook e youtube di Confagricoltura Umbria…

CONVEGNO

“TRANSIZIONE ECOLOGICA: QUALI STRUMENTI PER LE IMPRESE AGRICOLE”

Venerdì 17 settembre dalle ore 11 alle 13 / Sala Maschiella

Saluti: Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria, on. Gian Marco Centinaio, sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Interventi: Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria (“Fabbisogni delle imprese per una transizione ecologica sostenibile. Stato dell’arte e prospettive per un settore agricolo competitivo”), Maurizio Oliviero, rettore Università degli Studi di Perugia (“Ricerca e competenze scientifiche, strumenti indispensabili per una transizione sostenibile”).

Caso studio: il Progetto Agrobot / interventi dei professori Alberto Palliotti e Paolo Valigi dell’Università degli Studi di Perugia.

Conclusioni: Nicola Gherardi, membro Giunta esecutiva di Confagricoltura, Roberto Morroni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria. A moderare sarà Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria.

SEMINARI

Venerdì 17 settembre, ore 15,30

“INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’, IL FUTURO DELL’OLIVICOLTURA UMBRA”

Marco Viola, presidente Assoprol Umbria

Angela Canale, Agronomo Assoprol Umbria

Eugenio Ranchino, Agronomo Consigliere Assoprol Umbria

Paolo Guelfi, Regione Umbria

Modera: Maurizio Pescari, Giornalista

Venerdì 17 settembre, ore 16,30

“ZOOTECNIA, DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITA’ PER UN PRODOTTO DI QUALITA’”

Matteo Pennacchi, presidente sezione zootecnica Confagricoltura Umbria

Anna Ciri, Società Agricola Ciri

Fabio Curto, Azienda Ponte Vecchio s.s.

Rufo Ruffo, presidente CRIBOC

Modera: Matteo Pennacchi, presidente sezione zootecnica Confagricoltura Umbria

Sabato 18 settembre, ore 10

“NOCCIOLO IN UMBRIA, SVILUPPO e OPPORTUNITA’”

Nicola Bastioni, Manganelli S.p.A.

Iacopo Bianconi, PROAGRI

Ugo Giannantoni, Agronomo

Modera: Cristiano Casagrande, direttore Confagricoltura Umbria

Sabato 18 settembre, ore 11

“TARTUFICOLTURA DEL FUTURO, AGGREGAZIONE E COMPETITIVITA’”

Andrea Aglieco, Agronomo Confagricoltura Umbria

Francesco Loreti, Truffleland S.r.l.

Modera: Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria

Sabato 18 settembre, ore 12

“AGRICOLTURA 4.0, TECNOLOGIE E SERVIZI PER LE IMPRESE UMBRE”

Marco Miserocchi, TOPCON AGRICULTURE SpA

Alessandro Sdoga, direttore CRATIA Srl

Sergio Bambagiotti, presidente Contoterzisti Umbria

Modera: Rufo Ruffo, presidente RTK 2.0

Presso lo stand di Confagricoltura Umbria sarà possibile vedere in anteprima il prototipo di veicolo autonomo elettrico costituito da una piattaforma robotica in grado di effettuare rilievi e monitoraggio delle colture in campo.