Bastia, finanziato un eco-compattatore “mangia plastica”

Al Comune di Bastia Umbra sono stati finanziati attraverso il bando indetto dal Ministero della Transizione Ecologica 26.300 euro su 32.000 euro di spesa complessiva per un eco-compattatore mangia plastica che sarà installato nei prossimi mesi in città. L’eco-compattatore favorirà il riciclo di bottiglie o flaconi in plastica in un’ottica di economia circolare riducendo l’impatto della plastica sull’ambiente. La Giunta sta elaborando un progetto per utilizzare i punti che saranno accreditati ad ogni contenitore conferito. Il progetto sarà reso noto in occasione dell’inaugurazione del compattatore una volta istallato.