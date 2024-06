Cucinelli e Vacchi: due imprenditori dinamici e acquisizione Isa

Brunello Cucinelli, noto come il re del cachemire, e Gianluca Vacchi, imprenditore di successo, starebbero facendo passi da gigante nel mondo degli affari. Non è ancora ufficiale, ma sembra che stiano per acquisire una quota di maggioranza in ISA, un’importante azienda con sede a Bastia Umbra. Questa mossa segna un’espansione significativa per entrambi gli imprenditori.

ISA è un’azienda di rilievo che opera a livello internazionale con cinque marchi distinti, esportando in 115 paesi in tutto il mondo. Con un fatturato di 130 milioni e 700 dipendenti, l’azienda ha celebrato il suo sessantesimo anniversario nel 2023, segnato da una crescita costante. La decisione della famiglia Giulietti, proprietaria dell’azienda, di vendere la maggioranza a Cucinelli e Vacchi ha suscitato molte domande. La notizia viene riportata oggi da Passggi Magazine a firma del direttore, Gabbriella Mecucci.

Nel frattempo, Cucinelli sta espandendo rapidamente i confini del suo impero. Negli ultimi mesi, ha acquisito una fabbrica di abbigliamento a Gubbio e, insieme a Vacchi e ad altri imprenditori, ha prestato 140 milioni a Giuseppe Golaiacovo per salvare la Gold, la finanziaria che detiene il 25% di Financo, che a sua volta controlla Colacem.

L’espansione di Cucinelli oltre i confini di Solomeo era già iniziata con l’acquisto di un’azienda di abbigliamento a Penne, in Abruzzo, e di un terzo di Cariaggi, di cui un altro terzo è stato acquisito da Chanel. Tuttavia, fino ad ora, Cucinelli era rimasto all’interno del mondo della moda. Con l’accordo con Giulietti su ISA, si prevede una significativa diversificazione produttiva.

Gianluca Vacchi, il cui nome appare sempre più spesso nelle cronache nazionali e ora anche in quelle dell’Umbria, è un imprenditore di successo con una grande liquidità e una notevole abilità nel mondo della finanza. Di recente, avrebbe venduto la sua partecipazione in Ima, un’azienda di famiglia, per 700 milioni. Vacchi, noto per essere un influencer con 22,3 milioni di follower sui suoi profili web, è anche famoso per i suoi tormentoni estivi e per la sua fama di tombeur de femme. Tuttavia, dietro questa immagine pubblica, c’è un imprenditore esperto che sa gestire molto bene i suoi affari. Di recente, ha risolto un problema con il fisco, spiegando che si trattava di un equivoco.