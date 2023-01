Senza stipendio in 40, Stefano Pastorelli, Lega, porta MS service srl su tavolo assessore

“Quale futuro per la MS service srl di Bastia Umbria e per i suoi 40 dipendenti?”. Il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli annuncia iniziative indirizzate a fare chiarezza sulla vicenda. “I circa 40 lavoratori della MS service srl di Bastia Umbra non ricevono lo stipendio da mesi e da parte della proprietà non c’è stata alcuna comunicazione circa la chiusura dell’attività, se non quella fornita tramite sterile messaggio ai lavoratori. Tutto questo mentre non ci sono ancora certezze per una eventuale ripresa e non viene nemmeno garantita la trasparenza sull’eventuale avvio delle procedure di fallimento o licenziamento.

di Marcello Migliosi

Porterò la questione della MS service di Bastia Umbra all’attenzione dell’assessorato regionale allo sviluppo economico chiedendo di attivarsi subito presso la proprietà. È necessario intervenire fin da subito per avere un quadro certo delle prospettive future dell’azienda, nell’obiettivo di tutelare i lavoratori e le 40 famiglie umbre in un momento complesso come quello attuale caratterizzato dall’aumento del costo dell’energia e delle materie prime”.

Nei giorni scorsi – esattamente il 9 di gennaio – noi di Umbriajournal ci eravamo interessati della vicenda della MS service di Bastia Umbra. Oltre 40 dipendenti senza stipendio. L’azienda – con laconico messaggio su WhatsApp, senza fornire una motivazione al personale, ha lasciato senza retribuzione e senza tredicesima più di quaranta famiglie umbre per Natale e deve ancora versare nei conti correnti la mensilità di Novembre. Tutto questo anni di ritardi nel pagamento degli stipendi, così come comunicato dalle stesse maestranze in un comunicato stampa.

A preoccupare il team sono le promesse di ripresa ricevute dai titolari e le risposte non fornite neanche ai sindacati.

Questo permetterebbe ai dipendenti di percepire almeno la disoccupazione e di pagare le rate dei mutui, gli affitti, tenendo conto delle personali esigenze di ogni singolo. Inoltre a lasciare perplessi ancora di più il personale sono le sorti della MS PRO srl, costituita nell’Ottobre 2021 dalla MS Service Srl, che ha visto assumere dipendenti della MS Service Srl in MS PRO srl nel Febbraio 2022 con le stesse mansioni.

Ci sono stati continui ritardi nel corrispondere i salari della MS PRO srl da parte della stessa Direzione di MS Service Srl e di S.I.C.I (Sviluppo Imprese Centro Italia) che detiene il 20% della società MS PRO s.r.l e che ha visto diminuire il numero delle persone assunte di mese in mese senza alcuna motivazione, per essere riammessi in MS Service Srl nell’ultimo semestre.

Urge comprendere se la mancanza di trasparenza continuerà a nuocere le sorti di chi stamattina si è svegliato senza poter esercitare il diritto di recarsi al lavoro.