Mercato settimanale Bastia, richieste per viabilità e posteggi

Mercato settimanale a Bastia Umbra: richieste per viabilità e posteggi

Confcommercio Bastia Umbra e FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) si sono unite per affrontare i problemi generati dalle recenti modifiche alla collocazione dei posteggi del mercato settimanale del venerdì. La chiusura temporanea di Via Veneto, unita ai cantieri attivi in Piazza Mazzini e via Roma, ha causato disagi sia per la viabilità che per le attività commerciali del centro storico.

Le due associazioni hanno avviato un dialogo costruttivo con l’Amministrazione comunale per individuare soluzioni che soddisfino le esigenze di tutte le categorie coinvolte. La sperimentazione in corso, concordata con il Comune, ha ricollocato i posteggi momentaneamente interdetti dai lavori in Piazza Mazzini, una scelta che però ha incontrato alcune difficoltà operative.

Problematiche segnalate

Viabilità: La chiusura di Via Veneto ha creato rallentamenti e difficoltà di accesso al centro storico.

La chiusura di ha creato rallentamenti e difficoltà di accesso al centro storico. Cantieri: I lavori in corso in Piazza Mazzini e via Roma hanno aggravato la situazione, penalizzando ulteriormente gli operatori economici.

I lavori in corso in e hanno aggravato la situazione, penalizzando ulteriormente gli operatori economici. Commercio: Le modifiche hanno avuto un impatto negativo sia per i negozi a sede fissa che per i venditori ambulanti.

Obiettivi delle associazioni

Confcommercio e FIVA puntano a un riequilibrio che consenta al mercato settimanale di continuare a svolgere il proprio ruolo nel centro cittadino, storicamente caratterizzato dalla coabitazione sinergica tra negozi a sede fissa, ambulanti e servizi.

Le associazioni si sono rese disponibili a discutere opzioni future con l’Amministrazione una volta completati i cantieri, tenendo aperte diverse possibilità:

Ritorno in Piazza Mazzini: Ripristinare il mercato nella sua sede storica.

Ripristinare il mercato nella sua sede storica. Chiusura definitiva di Via Veneto: Valutare una pedonalizzazione che consenta di ampliare l’area mercatale.

Valutare una pedonalizzazione che consenta di ampliare l’area mercatale. Delocalizzazione in Piazza Toppetti: Spostare il mercato in una nuova zona.

Prospettive future

Marco Montecucco, presidente di Confcommercio Bastia Umbra, ha sottolineato l’importanza di un confronto continuo e costruttivo con l’Amministrazione per trovare soluzioni che bilancino le esigenze di operatori e cittadini.

Mauro Fortini, presidente di FIVA, ha ribadito l’impegno delle associazioni a svolgere un ruolo attivo nella rappresentanza sindacale e nella mediazione tra le parti coinvolte.

Le associazioni chiedono che il Comune consideri attentamente l’impatto delle scelte sulla comunità locale e confermano la loro disponibilità a partecipare ai tavoli decisionali.

Una decisione definitiva sulla collocazione del mercato sarà presa solo dopo la chiusura dei cantieri e un’attenta valutazione delle alternative, tenendo conto delle esigenze di viabilità, commercianti e residenti.