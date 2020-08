Riapre il bar Galaxy a Bastia, ottimismo commerciale e speranza nei giovani

Inaugurazione del Bar Galaxy a Bastia Umbra. Riapre finalmente il BAR GALAXY per la gioia degli storici frequentatori e per l’amministrazione comunale che vede in questa apertura chiari messaggi di ottimismo commerciale e speranza nei giovani. Simone e Stefania infatti sono i titolari del Bar Galaxy, due giovani sostenuti dalle rispettive famiglie ed oggi contornati da tanti amici e parenti. Due giovani che credono in un futuro lavorativo autonomo. A loro è alle famiglie i nostri più affettuosi “in bocca al lupo”!!!