Avviso per i cittadini con tessera elettorale esaurita o smarrita

L’Ufficio elettorale invita tutti i cittadini a controllare la propria tessera elettorale. Gli elettori in possesso di tessera elettorale con tutti gli spazi per la certificazione del voto esauriti devono recarsi all’Ufficio Elettorale per ottenere il rilascio di una nuova tessera elettorale. Al fine di evitare lunghe file o attese, stante anche l’emergenza Covid 19, nell’imminenza della consultazione elettorale, indetta per i giorni 20 e 21 Settembre 2020, gli elettori potranno recarsi fin da ora all’ufficio elettorale, e ottenere il rilascio di una nuova tessera esibendo, per la verifica, quella esaurita.

Anche in caso di tessera smarrita, l’Ufficio Elettorale, previa dichiarazione e richiesta da parte del cittadino, rilascerà un duplicato. L’Ufficio Elettorale sito in Via Cesare Battisti n. 11, è aperto i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e di martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Nei due giorni antecedenti le votazioni (venerdì 18 Settembre e sabato 19 Settembre 2020), l’Ufficio Elettorale rimarrà aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e nei giorni di votazione per tutta la durata delle operazioni di voto nella giornata di domenica 20 settembre 2020 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e nella giornata di lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7,00 alle ore 15,00