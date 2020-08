Furto a Bastia 2, due negozi presi di mira alle prime luci dell’alba

Due negozi presi di mira in via Antonio Gramsci a Bastia Umbra. Ignoti hanno spaccato le vetrine della Parafarmacia Alma Viva e del negozio estetico accanto, Zeropeli,. Entrambi si trovano nella zona meglio conosciuta come Bastia 2, vicina all’uscita della superstrada. Il tutto è accaduto alle prime luci dell’alba, intorno alle 4,30. In 15 giorni lo hanno fatto due volte.

I malviventi, forse 2 o 3 persone, hanno utilizzato il coperchio del tombino stradale per spaccare le vetrate. Prima hanno spaccato quella nel negozio estetico e poi quelle della parafarmacia. Tracce di sangue sono state trovate in giro, sia sul piazzale esterno del palazzo, sia all’interno della aprafarmacia. I danni, da come si può vedere dalle foto, sono ingenti. La parafarmacia ha le due vetrate spaccate, mentre il negozio Zeropeli, oltre al vetro, ha anche la porta rotta dall’interno.

Non hanno rubato niente, non c’erano soldi, solo 70 euro dal fondo cassa della farmacia. I ladri, dopo il colpo, sono scappati via con un registratore di cassa. Qualcuno li ha visti anche fuggire. Sul posto due pattuglie dei carabinieri di Assisi, al seguito del tenente colonnello, Marco Vetrulli. Indagini in corso.

Non è la prima volta che quell’area viene colpita. Il sindaco ha annunciato che a breve la zona sarà più illuminata, attualmente alcune parti sono al buio.