Sanzioni per ritardi nelle dichiarazioni anagrafiche

A Bastia Umbra incarichi e criteri per le multe

Sanzioni per ritardi – Scattano sanzioni per chi non rispetta i termini stabiliti per le dichiarazioni anagrafiche. A Bastia Umbra, in applicazione dell’articolo 11 della Legge n. 1228/1954, modificata dalla Legge di bilancio 2024, è stato definito l’assetto organizzativo per gestire i procedimenti sanzionatori relativi alle omesse o tardive comunicazioni anagrafiche.

Il Comune ha affidato al Responsabile del Settore Demografico il coordinamento delle attività, in seguito alla Delibera di Giunta n. 196 dell’8 luglio 2025. Con determinazione n. 578 del 15 luglio 2025, sono stati assegnati incarichi interni per le fasi di accertamento e irrogazione delle sanzioni, oltre a stabilire criteri minimi per calcolare l’ammenda da applicare.

Sanzioni per ritardi

La normativa prevede che la residenza sia dichiarata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento per i cittadini in Italia e entro 90 giorni per quelli all’estero. Le violazioni comportano sanzioni da 100 a 500 euro per omissioni interne e da 200 a 1000 euro per casi riguardanti l’estero, per ogni anno accertato. Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica, l’importo si riduce a 166,67 euro o 333,33 euro, rispettivamente per ambito nazionale o estero.

Il Comune invita i cittadini a rispettare le disposizioni anagrafiche per evitare l’applicazione delle multe. L’Ufficio Anagrafe è disponibile per chiarimenti all’indirizzo mail: servizidemografici@comune.bastia.pg.it.