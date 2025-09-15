Opposizione Bastia: aiuti concreti per Gaza subito

Proposta unitaria per azioni solidali e fondi dedicati

Dopo l’inglorioso epilogo della proposta della cittadinanza onoraria alla Dott.ssa Francesca Albanese, i gruppi consiliari di opposizione non ci stanno a far strumentalizzare la situazione, facendo distogliere l’attenzione dalla questione principale e fondante, ossia che a Gaza c’è una grave crisi umanitaria sfociata in genocidio della popolazione palestinese.

Per questo è stato presentato un ordine del giorno, firmato da tutte le forze dell’opposizione di Bastia, che propone a Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale a mettere in campo misure di sostegno concreto alla popolazione di Gaza. Tra queste:

– un nuovo appuntamento, dopo quello del 5 Agosto u.s., per illustrare approfonditamente la situazione in corso a Gaza e più in generale del conflitto israelo-palestinese, alla popolazione di Bastia e non solo;

– la devoluzione di uno o più gettoni di presenza dei consiglieri comunali e una quota delle indennità di giunta, presidente del consiglio e sindaco, da confluire in un conto corrente dedicato, aperto anche ai cittadini, o ad una realtà conclamata nel suo impegno concreto su Gaza, in quest’ultimo caso da concordare in conferenza dei capigruppo.

L’iniziativa è dei gruppi di opposizione, ma fino alla discussione dell’atto in consiglio comunale è consentito, ai gruppi consiliari non firmatari, di proporre modifiche al documento qualora lo ritengano integrabile e migliorabile con altre iniziative o eventi. Per parlarne insieme ci sarà – o ci auspichiamo ci sia – la conferenza dei capigruppo consiliare, abitualmente convocata dalla Presidente del Consiglio Luisa Fatigoni, per confrontarsi sul tema ed eventualmente una commissione consiliare. Questi sono appuntamenti in cui si potrà giungere, qualora ci sia volontà politica, alla condivisione di contenuti e azioni concrete per dare un segnale di trasversalità di fronte ad un dramma ai danni del genere umano tutto.

L’opposizione di Bastia, con questa proposta, intende archiviare quanto successo recentemente e tendere la mano per iniziative comuni e congiunte allo scopo di compiere azioni umanitarie concrete a favore della popolazione palestinese di Gaza: l’evento del 5 Agosto, anche con devoluzioni a “Medici senza frontiere”, è un punto di partenza, ma non sufficiente di fronte alle dimensioni di questa catastrofe umanitaria.