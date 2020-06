Covid, Fratelli d’Italia Bastia Umbra ringrazia il sindaco per l’ottimo lavoro svolto

Il direttivo del partito Fratelli d’Italia intende ringraziare l’amministrazione comunale ed in particolare il Sindaco Lungarotti per l’ottimo lavoro fin qui svolto. Un’attenzione estrema per evitare la diffusione del contagio attraverso la repressione di tutti quei comportamenti pericolosi insieme ad una serie di interventi sociali, anche oltre quelli statali, hanno consentito alla nostra comunità di limitare i casi positivi e i danni socioeconomici. Siamo attualmente un Comune Covid-free e questo è certamente il risultato della responsabilità dei cittadini Bastioli che hanno saputo rispettare le norme ed i consigli sanitari delle istituzioni, ma certamente si deve anche alle buone e razionali iniziative amministrative locali, ad una serie di ordinanze sindacali ed atti di giunta che hanno tenuto a freno l’epidemia.

Inoltre facciamo un plauso ai Consiglieri Comunali che hanno sostenuto e approvato la variazione di Bilancio per consentire il finanziamento di tutti i buoni spesa, a completamento delle richieste pervenute dal bando. Vogliamo sottolineare in merito, che i soldi del Governo sono stati sufficienti per soddisfare meno della metà delle domande, mentre l’amministrazione ha fatto il resto, finanziando tutte le altre richieste pervenute per i Bastioli in difficoltà.

Inoltre l’attivazione del Centro Operativo Comunale ( COC) ha dato tutti gli strumenti operativi per rispondere alle varie esigenze di natura sanitaria, sociale, di pubblica sicurezza. Ringraziamo tutte le componenti istituzionali ma, in particolare, la Protezione Civile ed i rappresentati delle associazioni di volontariato che in questo periodo stanno danno il massimo supporto a tutta la cittadinanza.

Siamo grati a tutti gli operatori sanitari ospedalieri che stanno affrontando con spirito di sacrificio la pesante situazione sanitaria. Un plauso a tutte le forze dell’ordine, ai Militari nonché alle Guardie Giurate, per il lavoro che quotidianamente svolgono per il rispetto delle norme di contenimento. Invitiamo i cittadini a continuare a rispettare tutte le regole sanitarie che abbiamo imparato in questi mesi, non abbassiamo la guardia!

dal COORDINAMENTO COMUNALE FRATELLI D’ITALIA