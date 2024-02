Erigo Pecci candidato Sindaco di Bastia, unanime approvazione della coalizione di Centrosinistra

La coalizione di centrosinistra, composta da vari partiti e forze civiche, avrebbe concluso il processo di approvazione per la candidatura di Erigo Pecci a sindaco di Bastia Umbra per le elezioni amministrative del 2024. Tutti i partiti presenti, tra cui il PD, M5S, Sinistra Italiana, i socialisti e le liste civiche come Progetto Bastia e Uniti per Bastia, avrebbero approvato all’unanimità la candidatura di Pecci. La coalizione prevede di espandersi ulteriormente, con l’anticipazione di future novità. La decisione è stata attentamente ponderata, con ogni partito che ha espresso il proprio punto di vista. I socialisti avrebbero sottolineato le competenze che Pecci può portare alla carica di sindaco. Il PD avrebbe riaffermato il suo impegno come forza più numerosa e importante nella coalizione. I Cinquestelle avrebbero appoggiato con convinzione la candidatura, cercando di caratterizzarla anche attraverso temi legati all’ambiente e alla sostenibilità. Erigo Pecci è riconosciuto come una figura che ha contribuito allo sviluppo e all’impresa, avendo lavorato nel settore delle telecomunicazioni a livello regionale e oltre. La coalizione, da quanto appreso, è unita e pronta per le elezioni, promettendo sorprese nel prossimo futuro.