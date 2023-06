Esondazione torrente Tescio Bastia Umbra 23/06/2023 🔴 [Video]

Esondazione torrente Tescio Bastia Umbra 23/06/2023

Si dice sempre non è il momento delle polemiche, non è il momento di speculare sulle disgrazie altrui, ma questa regola vale sempre per gli altri e mai per chi la enuncia. L’amministrazione non parla ai cittadini, a cui invece andrebbe tutta la nostra vicinanza, ma a se stessa. Alle divisioni interne. E poi ai critici. Parla con un desiderio di rivalsa che sarebbe stato più elegante almeno aspettare il ritiro delle acque prima di farlo uscire con quella rabbia.

Le domande che ci dovremmo porre, soprattutto se stiamo amministrando, dovrebbero essere altre a mio avviso.

Innanzitutto dovremmo chiederci se stiamo dando una mano alle famiglie e alle imprese che hanno avuto danni. Lo facciamo, lo faremo? Come? Siamo certi di aver messo almeno in sicurezza la città?

Nel merito specifico della realizzazione delle sponde sul torrente Tescio, la verità sembra piuttosto diversa a quella raccontata in pompa magna dall’amministrazione.

La sponda realizzata è frutto della lungimiranza di alcuni, che criticati proprio dalla destra bastiola, avevano pensato alla necessità di mettere in sicurezza dai fiumi presenti sul territorio di Bastia (vedi le sponde nella Zona industriale), vasche di sfogo in prossimità della stazione ferroviaria e appunto l’intervento a ridosso del ponte di Bastiola. Queste scelte la destra di Bastia le ha sempre subite con disagio, vaneggiando fantasiose ipotesi.

Val la pena ricordare che per esempio la previsione della sponda in quel punto è propedeutica alla realizzazione del sottopasso di Via Firenze. Ed è inutile ricordare che il progetto del sottopasso è ben precedente alla giunte di destra; il vincolo idrogeologico è stato previsto dalla Regione e finanziato da amministrazioni precedenti all’attuale di destra.

Sarebbe dunque doveroso che l’Amministrazione di Bastia si impegni sul da fare nell’immediato per aiutare i cittadini piuttosto che speculare sulle disgrazie, piuttosto che rivendicare successi che non ha.

Inoltre sarebbe doveroso che si interroghi sul come mai gli interventi citati siano già realizzati, mentre per quello sul Tescio ancora abbiamo i lavori in corso dopo almeno 15 anni di governo della destra.

Ecco, qui speculo io forse, ma la martellante insopportabile propaganda dell’amministrazione (una delle bassezze populiste a cui ci hanno abituato da anni) è orma giunto il momento di controbatterla passo su passo. A costo di sembrare anticipatici. Non si può subire questa continua narrazione, questa costante alterazione dei fatti, passivamente.