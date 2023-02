Fratelli d’Italia, il Pd è solo capace di critiche, ma non propone

Fratelli d’Italia – Leggiamo un comunicato di un partito sempre più lontano dalla realtà, il PD. Si critica l’impegno e l’intervento di voler iniziare un percorso importante per efficientare la pubblica illuminazione. Ma cosa avrebbe potuto fare un amministratore con le esigue risorse economiche a disposizione? Vediamo nei comuni limitrofi, indipendentemente dallo schieramento politico, delle difficoltà nell’effettuare analoghi interventi. L’atteggiamento del PD è come sempre di sola critica e non di proposta concreta, segno di un partito sempre più lontano dalla realtà amministrativa.

Plauso va ai nostri Assessori che sono riusciti già a fine 2022 in fase di assestamento di bilancio, a trovare le risorse necessarie per dar via all’efficientamento della pubblica illuminazione, che proseguirà nel 2023. Per l’impianto fotovoltaico della scuola XXV Aprile: solita mistificazione della realtà.

utti sanno che la procedura giudiziaria non consentiva il completamento dell’impianto prima dell’affidamento dei lavori, tranne quelli del Partito Democratico??? C’è una differenza sostanziale tra chi lavora nel rispetto delle regole e chi lavora solo per farsi vedere!

Circolo FDI Bastia Umbra