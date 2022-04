Intergruppo FI-BP, all’Amministrazione centrodestra, serve cambio di passo

Giunti a metà legislatura, è tempo di bilanci. E’ sotto gli occhi di tutti il grande impegno del Sindaco Paola Lungarotti che insieme alla giunta ha gestito al meglio il periodo della pandemia ed è riuscita a far ottenere al nostro comune ingenti risorse pubbliche. Importi mai visti in passato. Gli incontri sul territorio aiutano a capire ciò che è stato fatto anche grazie al report distribuito, a verificare gli obiettivi del programma di mandato raggiunti, ma anche quelli in cui molte sono le difficoltà che si incontrano ed è quindi necessario capire cosa si può fare per migliorare l’azione amministrativa.

Proprio per questo, l’intergruppo FI-BP ritiene che sia il momento di pretendere dalla struttura comunale, un cambio di passo deciso e determinato nell’affrontare i vari passaggi burocratici e come velocizzare le molte pratiche in corso. Dall’adozione del PRFpassG parte strutturale a tutte le opere pubbliche già finanziate e con i cantieri aperti da tempo che vanno ultimati velocemente per non creare altri disagi ai cittadini, alla messa a terra dei progetti necessari a spendere i finanziamenti ottenuti che hanno tempi strettissimi.

Una grande priorità è diventata far partire velocemente i lavori per la messa in sicurezza degli argini del Tescio, progetto che ha richiesto molto tempo per arrivare all’approvazione esecutiva giunta dopo numerosi confronti con la Regione e Umbra Acque, per cui, finalmente a fine 2021, è stata individuata la ditta esecutrice; l’opera, oltre che a mettere in sicurezza idraulica una importante parte di Bastia, è propedeutica alla partenza dei lavori del sottopasso di via Firenze.

Per questo i consiglieri comunali dell’Intergruppo hanno chiesto di convocare riunioni di maggioranza monotematiche a cui invitare i tecnici comunali per fare il punto della situazione e valutare anche iniziative propedeutiche ad accelerare il buon esito del gran lavoro che sta portando avanti l’Amministrazione.

Intergruppo FI-BP