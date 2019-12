Il brindisi di mezzogiorno, gli auguri di Buon Anno dell’Amministrazione

Domani 31 dicembre l’Amministrazione Comunale invita i cittadini al Brindisi di Mezzogiorno, un’iniziativa nata dall’idea dell’Associazione Teatro dell’Isola Romana, dal Presidente Avv. Giampiero Franchi, in collaborazione con l’Associazione Casa Chiara. Presso l’Auditorium Sant’Angelo in Piazza Umberto I alle ore 12.00 un brindisi insieme ai nostri concittadini, a coloro che non possono aspettare le ore piccole della mezzanotte, a chi preferisce salutare il 2019 nella dolcezza di un augurio e nell’amicizia. Con l’Associazione FareMusica, gestore della Scuola di Musica Comunale, con Elga Buono al flauto traverso, Alessia Cecchetti al pianoforte aspetteremo l’anno 2020 brindando alla salute e alla serenità di tutti noi.

Carissimi Amici, Cittadine e Cittadini,

con l’avvicinarsi del nuovo Anno porto a tutti Voi il saluto e gli auguri da parte mia e della Amministrazione Comunale.

Sempre, ma particolarmente in questa occasione, vorrei trasmettere positività per il proseguo del cammino da affrontare insieme con lavoro e impegno, per incentivare i migliori risultati per la collettività, in tutti gli ambiti: dal sociale al culturale, dall’imprenditoria al commercio.

Un augurio particolare vorrei farlo ai bambini, simbolo di speranza per la nostra Città, così come ai giovani concittadini, ai quali dobbiamo dare fiducia e opportunità, affinché sentendosi coinvolti possano dare il loro contributo alla crescita del paese. Non possiamo non ricordare negli auguri per il Nuovo Anno le persone più anziane, che hanno saputo costruire anche in momenti difficili la storia della nostra città e alle quali va la nostra gratitudine oggi; a chi sta affrontando situazioni di disagio e sofferenza, l’auspicio è che insieme si possano alleviare.

Pensando alla notte dell’ultimo giorno dell’anno come notte di festa sento di rivolgere una particolare raccomandazione al rispetto e alla moderazione nell’uso di botti e fuochi d’artificio che possono essere molto pericolosi per le persone e per gli animali.

Auguriamo a tutti Voi per il nuovo Anno serenità e salute, con la speranza che si possa alimentare l’amore per la Città di Bastia Umbra e la partecipazione di tutti alla sua crescita e al suo futuro, con unità d’intenti. A tutti voi un Buon Anno Nuovo.

IL SINDACO Paola LUNGAROTTI, la GIUNTA e l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE