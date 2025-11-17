Ri@mbientiamoci rilancia il Percorso Verde del Chiascio con la comunità

Passeggiata collettiva lungo il Chiascio tra natura e impegno civico

Si è svolta ieri la camminata comunitaria lungo il tratto del Percorso Verde recentemente interessato da lavori di ripristino e restituzione alla cittadinanza. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ri@mbientiamoci in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che, partendo da Costano e giungendo fino a San Lorenzo, hanno potuto osservare un ambiente rinato, ricco di colori e di segni tangibili della presenza faunistica.

Il percorso ha offerto scorci di paesaggio caratterizzati da rifugi naturali, nidi e habitat diversificati, elementi che testimoniano la vitalità di un’area tornata ad essere patrimonio condiviso. L’Associazione ha espresso gratitudine verso l’Amministrazione comunale, sottolineando l’impegno del sindaco Erigo Pecci e dell’assessora Ramona Furiani nel sostenere la valorizzazione di un luogo che unisce bellezza paesaggistica e valore sociale.

La comunità è stata invitata a farsi custode di questo spazio, con l’obiettivo di monitorarlo e arricchirlo attraverso comportamenti responsabili e pratiche rispettose dell’ambiente. Ri@mbientiamoci ha ribadito la volontà di continuare a proporre iniziative analoghe, capaci di coniugare il piacere dello stare insieme con la diffusione di buone pratiche ecologiche.

La passeggiata ha rappresentato non solo un momento di aggregazione, ma anche un’occasione per riaffermare il legame tra cittadini e territorio. In un contesto in cui la tutela ambientale diventa sempre più centrale, il Percorso Verde si configura come simbolo di rinascita e di partecipazione attiva.

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di sensibilizzazione, volto a promuovere una cultura della sostenibilità che parte dalle piccole azioni quotidiane. La giornata ha dimostrato come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa produrre risultati concreti, restituendo alla collettività spazi di valore e rafforzando il senso di appartenenza.

La presenza di famiglie, giovani e anziani ha reso evidente la capacità dell’iniziativa di coinvolgere diverse generazioni, unite dal desiderio di vivere un ambiente sano e accogliente. Il Percorso Verde, tornato a nuova vita, diventa così un laboratorio di cittadinanza attiva, dove natura e comunità si incontrano per costruire un futuro più consapevole.