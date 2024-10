Presentato il Piano Regolatore Generale di Bastia Umbra

Presentato il Piano Regolatore – Il 14 ottobre 2024, presso l’Auditorium Sant’Angelo, si è svolto un incontro organizzato dall’Assessorato alla Pianificazione e Gestione del Territorio, guidato dall’Assessora Ramona Furiani. L’incontro si è incentrato sulla presentazione del Piano Regolatore Generale (PRG), un progetto atteso da oltre vent’anni. L’assessora ha ripreso in mano l’iter di questo strumento urbanistico non appena ha ricevuto le sue deleghe, stabilendo un dialogo costante con i soggetti coinvolti, tra cui lo studio di progettazione e il servizio di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Regione Umbria.

La VAS ha fornito una Relazione preliminare evidenziando diverse problematiche del Piano, come il consumo del suolo e le criticità relative al telaio ambientale e alla rete ecologica. Per affrontare tali criticità e in linea con le direttive dell’Amministrazione, la Giunta ha approvato il 27 settembre 2024 una delibera per procedere alla riadozione della parte strutturale del PRG.

Durante l’incontro, l’Assessora Furiani ha ritenuto fondamentale informare cittadini, tecnici e imprenditori sullo stato attuale di questioni rimaste in sospeso per troppo tempo. Le recenti modifiche nei parametri economici e le nuove collaborazioni con gli enti competenti richiedono un rinnovato indirizzo politico e progettuale.

L’assessora ha anche discusso di progetti specifici legati al PRG, come il sottopasso di Via Firenze, i cui costi sono aumentati quasi triplicandosi, e il sovrappasso presso il passaggio a livello di Ospedalicchio, il quale necessità di una revisione totale per allinearsi alle norme di sostenibilità e alle raccomandazioni ambientali. Un altro punto di discussione è stata la proposta di istituire una fermata ferroviaria presso la stazione di Ospedalicchio, in prossimità dell’Aeroporto Internazionale San Francesco.

L’incontro ha visto un’ampia partecipazione della società civile, con vari gruppi che hanno espresso le proprie esigenze e richieste, sottolineando l’importanza del coinvolgimento collettivo in un tema che ha assorbito ingenti risorse nel corso degli anni. Questo approccio orizzontale tra amministrazione e cittadini è in linea con la volontà dell’Assessora di creare una commissione di supporto ai tecnici che stanno lavorando al PRG, dato l’impatto che questo avrà sugli interessi collettivi.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini in questo processo, che rappresenta una svolta importante per il futuro della città. L’Assessora Furiani ha espresso il desiderio che questi incontri diventino un appuntamento regolare, mantenendo la partecipazione attiva come principio fondamentale dell’azione amministrativa.

In conclusione, il Partito Democratico di Bastia Umbra ha voluto ringraziare l’Assessora Furiani e l’intera amministrazione per l’impegno dimostrato, rinnovando la propria dedizione alla causa e sottolineando l’importanza di mantenere un dialogo aperto con i cittadini per la costruzione di un futuro sostenibile per la comunità.