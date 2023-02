Rigenerazione di Piazza Mazzini e di Via Roma, restyling avverrà in maniera graduale

Al Presidente della Confcommercio di Bastia Umbra, Marco Montecucco, così come a tutti i commercianti che hanno le attività nelle aree dove, grazie al PNRR, saranno effettuati i lavori di rigenerazione urbana, confermiamo le attenzioni che da tempo stiamo ponendo consapevoli dei conseguenti disagi che si dovranno affrontare. Nel Consiglio comunale del 28 dicembre l’Amministrazione comunale, nella persona dell’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni, ha confermato che il restyling avverrà in maniera graduale, per step, conciliando i tempi di realizzazione con le esigenze delle attività commerciali e la fruibilità dell’area, pur limitata e condizionata dai lavori in corso, è impensabile che non si ponga tale attenzione. Si terrà conto altresì degli eventi più significativi, quali il Palio, garantendone la giusta e più partecipata realizzazione. La rigenerazione di Piazza Mazzini, così come di Via Roma, è l’opportunità da non perdere per rigenerare culturalmente, socialmente, economicamente il cuore della città. Non ci basta solo ripavimentare la Piazza, le vogliamo cambiare volto per ritrovare le sue essenziali finalità, essere spazio pubblico inclusivo, gradevole, piacevole, spazio di aggregazione dei più significativi nuclei sociali.

“I sacrifici passano, i benefici restano”, vogliamo pensare così ciò che a breve affronteremo insieme per il recupero e la rigenerazione di Piazza Mazzini e di Via Roma.

Ai commercianti, giustamente preoccupati, riconfermiamo quanto già dichiarato nel Consiglio comunale sopra citato e negli incontri avutosi per la realizzazione dell’Agenda della Città e con una rappresentanza di commercianti: è nella volontà e nelle intenzioni dell’Amministrazione prevedere ristori per coloro che subiranno i disagi maggiori per i lavori che si andranno ad effettuare. Lavoreremo ed opereremo in sinergia e massima condivisione con le Associazioni di categoria e non solo affinché i disagi, di qualsiasi natura, siano contenuti. Ogni attività continuerà ad essere condivisa, i tempi ci sono per operare tutte le scelte più consone. Stiamo lavorando da tempo, considerando tutto ciò imprescindibile per questa Amministrazione, perché la dedizione e l’ amore per la città e per tutto quello che si propone accomunano tutti.

Il Sindaco Paola Lungarotti