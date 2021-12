Sindaco Lungarotti, solidarietà a consigliere comunale Rustici

“In rappresentanza della Giunta Comunale esprimo solidarietà e vicinanza al consigliere comunale Ramon Rustici, vittima di una brutale aggressione nel giorno della vigilia di Natale, nell’esercizio delle proprie mansioni lavorative di farmacista. Un episodio che oltre a indignarci per quanto vissuto dal collega del consiglio comunale, fa riflettere sulla situazione di incertezza che stiamo vivendo, sfociante a volte, come in questo caso, in un forte disagio sociale, scatenante una reazione incontrollata di fronte alla richiesta impossibile da soddisfare per esaurimento del prodotto, nello specifico test antigenici.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

Tanto più deve far riflettere quanto accaduto considerando il ruolo sociale che riveste la figura del farmacista, un professionista sanitario che presta la propria opera in un ambito delicato come è quello medico, di assistenza al prossimo. Personalmente, con il vice sindaco e gli assessori, insieme al presidente del Consiglio Comunale, stigmatizziamo la violenza in generale, in qualsiasi situazione: non deve passare questo metodo di confronto nel vivere civile, il rispetto di sé e degli altri deve guidare il nostro agire anche e soprattutto in questo momento in cui la società è messa a dura prova dalla prolungata situazione pandemica. La fiducia verso l’altro e il rispetto dei ruoli devono rimanere tra i capisaldi del nostro agire quotidiano”.