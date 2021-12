Bastia Calcio 1924, Ndulue Daniel Chiderah vola al Genoa

Grande soddisfazione per il Bastia Calcio 1924 per il tesseramento da parte del Genoa Cricket and Football Club di Ndulue Daniel Chiderah, cresciuto nel Settore Giovanile biancorosso.

Fonte: Bastia Calcio

Daniel, classe 2007, è nato ad Assisi e fino ad ora tesserato Acd Bastia 1924, si aggregherà ai ragazzi pari età del Grifone dal 3 gennaio 2022.

Formatosi nel Settore Giovanile del Bastia Calcio sin da piccolo ha dimostrato una passione sfrenata per questo meraviglioso sport, condividendo e vivendo appieno qualsiasi attività con gli Istruttori, con i suoi amici e compagni di squadra.

In questo ultimo anno il ragazzo ha rivelato doti che non sono sfuggite allo Staff Tecnico ed al Direttore Tecnico Antonio Internò che con costanza e determinazione ha seguito da vicino la crescita psico-motoria del ragazzo rendendosi partecipe della sua evoluzione tecnica, coadiuvato dai Responsabili Tecnici Lorenzo Sanzari e Angelo Marchetti e dal Mister Michele Schippa.

Da sottolineare e non sottovalutare poi che con la pandemia Daniel, come tutti i ragazzi che militano nelle società dilettantistiche umbre, non ha potuto beneficiare per svariati mesi degli allenamenti previsti in condizioni normali nè individuali.

Hanno convinto la società ligure la sua fisicità, nonostante la tenera età, ma anche la sua predisposizione coordinativo-motoria, la sua potenza e la velocità di apprendimento.

Certamente tutto questo si realizza con uno Staff Tecnico all’altezza e con la collaborazione e fiducia da parte delle famiglie degli atleti; la Società del Bastia Calcio 1924 ringrazia pubblicamente tutti gli istruttori che hanno allenato Daniel nel tempo ed al contempo augura al giovane grifone di volare più in alto possibile e di raggiungere i migliori traguardi nello sport e nella vita.”