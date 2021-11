Pd Bastia: finalmente sul cancello comunale si farà un’inchiesta interna

E’ stato incaricato il segretario comunale di indagare per capire che fine ha fatto il cancello

A sentire le reazioni della maggioranza all’ordine del giorno presentato dal Pd sulla destinazione del cancello della casa comunale, verrebbe da incatenarcisi se non fosse che purtroppo materialmente non si può, più È emerso che tutti sapevano, tutti hanno fatto per poi alla fine, non fare nulla. Nella più alta dimostrazione dell’arte dello scaricabarile la colpa è di tutti, ma in fondo solo di alcuni, in fondo in fondo di nessuno. La richiesta formulata dal Partito Democratico di istituire una Commissione ad hoc è stata respinta, così come è stata respinta la richiesta di informare tutti i cittadini della vicenda del cancello dicendo che ci penserà il segretario comunale, al quale finalmente è stato dato mandato di aprire una “indagine” interna sulla documentazione al termine della quale tutti noi potremo sapere cosa è successo e se vi sono delle responsabilità. Ma non è possibile non evidenziare i due anni di silenzio da parte dell’amministrazione che ha deciso di intraprendere questa forte azione solo dopo che il Partito Democratico ha sollevato pubblicamente e con atti formali la sparizione del manufatto. La perdita di tempo è davvero grave, basti pensare che, in caso di ipotesi di reato, molti non sarebbero neanche più perseguibili per la decorrenza dei termini. Una gestione di una situazione pregiudizievole per la collettività bastiola davvero superficiale e approssimativa. Unica nota di merito in questa vicenda va all’assessore Fratellini che più di tutti si è battuto per pretendere chiarezza. Una Commissione di inchiesta come previsto dal nostro ordine avrebbe consentito di verificare e accertare le responsabilità e chissà, come detto anche dal vice sindaco, riportare alla luce il cancello il cui smaltimento definitivo è meno credibile delle parole di alcuni. Confidiamo nel meticoloso e puntuale lavoro del Segretario comunale e nonostante la bocciatura delle nostre richieste, ci riteniamo soddisfatti per essere stati, con la nostra azione, gli apripista di una strada che certamente potrà darci molte risposte portando finalmente un po’ di luce e di chiarezza.