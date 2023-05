Pd Bastia incontra i cittadini di XXV Aprile e Santa Lucia

Gli incontri nei quartieri sono sempre occasioni interessanti per parlare con le persone e ragionare sulle necessità reali del territorio. Il Partito democratico di Bastia ha incontrato ieri sera i cittadini di XXV Aprile e Santa Lucia ed è stata l’occasione per rendicontare le nostre attività, rispondere ad alcune domande ma soprattutto raccogliere i malumori e i disagi di un quartiere in forte crescita demografica, ma preda dell’incuria amministrativa.

Questo quartiere nel corso degli anni ha beneficiato di uno sviluppo importante dal punto di vista residenziale. Tale espansione tuttavia non è stata seguita parallelamente da una adeguata progettazione dei servizi, ma da attività “spot” che sono rimaste incomplete, degradandone l’aspetto territoriale, anziché arricchendo il quartiere stesso.

Si pensi ad esempio alla scuola incompleta, alla palestra attigua che da anni è uno scheletro e una vergogna architettonica. Abbiamo raccolto da parte dei cittadini che hanno partecipato alcune stringenti necessità:

– mettere in sicurezza la pista ciclabile attigua al Circolo, che noi stessi in Consiglio abbiamo sollecitato ma ovviamente l’Amministrazione non ha ritenuto esistente il problema da noi sollevato;

– garantire un maggior decoro nel quartiere, nello specifico le aree verdi sono in condizioni pietose e per l’erba alta i bambini non possono neanche usufruirne, così come la necessità di una maggiore attenzione alla pulizia delle forazze;

– ampliare le aree parcheggio, soprattutto in corrispondenza della Chiesa e della nuova Scuola;

– progettare una rotonda laddove insiste il pericoloso incrocio a raso tra via Monte Vettore, via Lago di Garda e via del Mec.

Questi sono solo alcuni degli spunti che abbiano raccolto e che porteremo all’attenzione degli amministratori, sempre rendicontando ai cittadini il risultato delle nostre sollecitazioni.

Segreteria PD Bastia Umbra

Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra