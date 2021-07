Prima riunione dell’intergruppo Forza Italia –Bastia Popolare

Nel mese di Giugno si è svolta la prima riunione operativa dell’intergruppo Bastia Popolare – Forza Italia, avente come obiettivo primario quello di individuare alcune tematiche importanti per la città su cui sensibilizzare la maggioranza.

Durante l’incontro tenutosi presso il Centro Sociale Campiglione, è emersa la volontà di condividere e sottoporre al parere della maggioranza, alcune proposte: iniziative per coinvolgere le scuole di Bastia in alcune attività come ad esempio un concorso d’idee attraverso il quale i ragazzi potranno immaginare come vorrebbero fossero sistemate alcune zone della città o sulla promozione tra i giovani del gioco degli scacchi con il coinvolgimento di un noto campione europeo di nazionalità Russa.

Ma non solo, si è discusso altresì di un’idea di percorsi ciclopedonali utili ad integrare quelli già presenti ed infine, della necessità di prevedere nel prossimo bilancio una somma congrua destinata alla gestione e la manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale nella nostra città, affinché la stessa sia sempre in ordine e risulti quanto più efficiente possibile.

Di questa ultima proposta, non è stato necessario parlarne in quanto, con grande piacere, abbiamo constatato che la Giunta aveva già anticipato l’eventuale nostra proposta e il 14 luglio ha approvato, “il capitolato di accordo quadro con un unico operatore” con cui si potrà avviare la procedura di individuazione di un soggetto esterno al Comune a cui affidare la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale.

Siamo molto soddisfatti, dunque, che la Giunta avesse già individuato tale necessità, ancor prima che lo stesso integruppo portasse la proposta in maggioranza consiliare: un segno tangibile della sintonia tra l’intergruppo e l’Amministrazione.

Intergruppo comunale Forza Italia – Bastia Popolare