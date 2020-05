Chiama o scrivi in redazione

Proposta M5s a favore di bar e ristoranti, la maggioranza prende tempo

“Concedere gratuitamente suolo pubblico per sostenere la ripartenza di bar e ristoranti, garantendo il necessario distanziamento sociale”: la proposta del M5S, presentata lunedì scorso nel Consiglio comunale di Bastia Umbra, non ha incontrato il via libera della giunta Lungarotti.

“Abbiamo deciso di ritirare la mozione per ripresentarla nel prossimo consiglio comunale, accogliendo alcune modifiche avanzate dalla maggioranza” dichiara Laura Servi, consigliere comunale del M5S, “Siamo fiduciosi che prevarrà alla fine il senso di comunità, solidale e generosa, prospettando una favorevole e veloce approvazione della nostra proposta, nell’interesse del settore della ristorazione, già molto penalizzato dall’emergenza sanitaria.”

MoVimento 5 Stelle Bastia Umbra